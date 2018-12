Unicul gol a fost reuşit de Golofca în minutul 33, cu un şut de la circa 11 metri, după o pasă pe culoar a lui Karaboue.

La finalul meciului disputat luni seară tehnicianul gazdelor a susținut la Digisport că izbânda moldovenilor este nemeritată,

”Știam că ne așteptă un meci greu. Nu am început jocul bine, am crezut că punctele erau deja câștigate. I-am văzut la încălzire puțin mai relaxați, ne-am trezit, dar nu am reușit să concretizam ocaziile. Merită felicitări pentru victorie, dar este un rezultat nedrept. Cred că meritam mai mult decât nimic. Le-am spus la pauză că i-am văzut deconcentrați, iar ei au răspuns cum trebuie în repriza secundă, dar n-a... citeste mai mult

