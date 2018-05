Duminica, 27 Mai, 22:54

Alexandru Pelici (44 de ani) își felicită jucătorii pentru jocul din finala Cupei României, pierdută, scor 0-2, în fața celor de la U Craiova.

"A fost un an bun pentru noi. Am pierdut finala în fața uneia dintre cele mai bune formații din România. Ne-am pregătit excelent, am avut o tactică precisă, însă Craiova a speculat greșelile nosatre. Au jucători capabili să facă diferența.

A fost pentru prima dată când jucătorii noștri au evoluat cu o asemenea audiență. A fost și presiunea trofeului. Am avut șansele noastre la 0-0. Nu am reușit să marcăm, apoi au speculat acea pasă greșită.

