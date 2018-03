Duminica, 18 Martie, 23:23

Valeriu Bordeanu, secundul lui Dan Petrescu la CFR Cluj, spune că lipsa lui Camora din echipa de start a ardelenilor a făcut ca echipa sa să bifeze doar un 1-1 cu FCSB. Dan Petrescu a fost suspendat și a văzut meciul din loja stadionului.

"Am fost pedepsiți după ce am ratat o mulțime de ocazii. Am jucat împotriva unei echipe foarte ofensive. Jocul ne-a făcut să împingem liniile mai în spate. N-a fost un ordin tactic.

Accidentarea lui Camora și-a pus amprenta. E un jucător foarte important pentru... citeste mai mult

