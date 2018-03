Duminica, 11 Martie, 20:37

Ilie Dumitrescu și Gigi Becali au o relație de prietenie foarte strânsă, patronul de la FCSB recunoscând de curând că vorbește des la telefon cu fostul fotbalist despre meciurile lui FCSB și chiar urmează sfaturile acestuia.

Dumitrescu a pus o dată-n plus presiune pe Nicolae Dică înaintea meciului cu Viitorul spunând că FCSB are cel mai bun lot din România.

"E o presiune fantastică pe Dică. Trebuie să recunoaștem că FCSB are cel mai bun lot din Liga 1. E un plus în această seară pentru FCSB pentru că Dică are trei soluții extraordinare: Coman,... citeste mai mult