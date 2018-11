Antonio Conceicao nu s-a putut baza pe golgheterul George Țucudean, suspendat, dar a felicitat atitudinea jucătorilor săi.



”E un rezultat foarte important pentru echipă. Botoșani are o echipă bună, știam că ne așteaptă un meci greu. La două zile după un meci de Cupă, cu doar două zile pentru refacere, nu e ușor. Am jucat bine, mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, cea de la meci, dar și de la antrenamente.



Am vorbit cu jucătorii și le-am spus că Botoșani e o echipă bună. Când avem atitudine, câștigăm. Țucudean e un jucător mare, de echipă națională, dar era suspendat. Am câștigat și fără el și asta e foarte bine", a...

