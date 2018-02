Luni, 05 Februarie, 23:01

Concordia Chiajna a pierdut pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-2, însă antrenorul Ion Moldovan are și motive pentru a-și lăuda jucătorii. A fost mulțumit de ultima jumătate de oră și se așteaptă ca la meciul cu Dinamo echipa sa să aibă un joc diferit față de cel de azi.

Tehnicianul ilfovenilor a comentat și ieșirile nervoase ale lui Ronaldo Deaconu și Răzvan Grădinaru atunci când aceștia au părăsit terenul.

"Nu am reușit să scoatem puncte pentru că am respectat prea mult adversarul. În repriza a doua jocul a arătat diferit după ce am făcut schimbări, dar nu am avut... citeste mai mult