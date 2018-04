Plecarea lui Antonio Conte de la Chelsea pare iminentă, astfel că londonezii caută de zori un înlocuitor pe măsură. Ultimul nume apărut în presa internaţională este Leonardo Jardim, tehnicianul francezilor de la AS Monaco, conform Metro.uk.

Chelsea va trebui să plătească 7,5 milioane de euro pentru a obţine semnătura tehnicianului în vârstă de 43 de ani. Jardim mai are contract cu monegascii până în 2020, iar până nu-i achită vreo echipă clauza de reziliere, nu poate pleca din Principat. În stagiunea anteriorară, AS Monaco a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor... citeste mai mult