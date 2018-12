Antrenorul Dunării Călăraşi cere întăriri pentru a putea săpa echipa de la retrogradare.



”Dacă nu vom face schimbări vom retrograda. Săptămâna trecută am dat 10 jucători, mulţi tineri care merg să joace şi alţii care şi-au reziliat contractele. Vor mai urma şi alţii. Vom aduce jucători pentru că avem buget să aducem jucători care să crească nivelul echipei”, a spus pentru Telekomsport, Dan Alexa.



Despre jocul echipei în 2018:

”Dacă le împărţim pe luni au fost 10 luni perfecte şi 2 de coşmar. Am început ca surpriză a campionatului. Apoi am pierdut jocuri la limită. A contat mult... citeste mai mult

