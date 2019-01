FC Botoșani a plecat marţi spre România din Antalya, acolo unde a fost cantonată pentru pregătirea de iarnă.



Antrenorul moldovenilor, Liviu Ciobotariu, este mulțumit de cum s-au pregătit elevii săi și trage concluziile după acest stagiu de pregătire:



...despre evoluția jucătorilor:

"Avem bilanț pozitiv în amicale, am câștigat două și am pierdut unul. Suntem pe plus și la golaveraj, cu 7 goluri marcate și 5 primite, deci sunt mulțumit de cum s-au pregătit băieții. Am lucrat și fizic, și tactic, iar jucătorii mei s-au ridicat la nivelul cerut fără să se accidenteze, ceea ce este extrem de important. Poate cel mai important. Avem tot lotul valid".... citeste mai mult

