Antonio Tajani, președintele Parlamentului European se declară ”îngrijorat” de punerea sub control judiciar a Laurei Codruța Kovesi și spune că va ridica această problemă la întâlnirea liderilor din PE.

Totodată, Tajani reafirmă sprijinul PE pentru fostul procuror-șef al DNA.



Concerned by news that Laura Codruţa Kövesi has been placed under judicial control. @Europarl_EN stands by its candidate for European Public Prosecutor. I'll raise the issue at the EP group leaders' meeting next Wednesday.

— Antonio Tajani (@EP_President)

acum 20 min. in Externe