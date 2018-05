Antonia își surprinde colegii jurați de la ”The Four – Cei 4”, sâmbătă, de la 22.00, la Antena 1, cu abilități pe care nimeni nu știa că le are!

Frumoasa jurată ”The Four – Cei 4” este protagonista unui moment neașteptat, sâmbătă, de la 22.00, la Antena 1, într-o nouă ediție a emisiunii. În încercarea de a ajuta un challenger să improvizeze un moment de rap, Antonia i-a surprins pe cei prezenți când a început să facă beatbox! Cum au reacționat Feli, Cheloo, Carla’s Dreams și Macanache, telespectatorii vor avea ocazia să descopere sâmbătă, de la 22.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”The Four – Cei 4” când bătălia continuă, iar... citeste mai mult