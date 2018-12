Antonia Dragomir, douã medalii de aur la “Cupa de Iarnã”

Atletismul vasluian are viitor

PERFORMANTÃ… Vasluianca Antonia Renata Dragomir, douã medalii de aur la Cupa de Iarnã de la Bacãu. Atleta pregãtitã de Doina Cretu s-a clasat pe primul loc în probele de 200 m si 600 metri (Copile 2).

Cei mai mici dintre atletii Liceului cu Program Sportiv Vaslui au participat la ultima competitie din acest an, Cupa de Iarnã de la Bacãu. La editia din acest an au luat startul peste 400 de copii din toatã tara. Cele mai bune rezultate ale LPS Vaslui au fost obtinute de... citeste mai mult

