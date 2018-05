Dezactivarea aplicaţiei AdGuard arată cum la accesarea site-ului www.edu.ro gradul de folosire a procesorului PC-ului urcă instant la 100%, lucru ce ar fi imposibil să se întâmple la accesarea unei simple pagini web, arată hotnews.ro.

Dacă ai instalată AdGuard, o aplicaţie de blocare a reclamelor pe paginile web, la accesarea paginii web a Ministerului Educaţiei se afişează următorul avertisment: "edu.ro afişează mesajul: AdGuard has detected an attempt by this website tu use your browser as a crypto-currency miner. It can create significant CPU load. Press "Cancel" to prevent it." Nu doar această... citeste mai mult

