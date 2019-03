Rezultatele studiului au fost prezentate duminică, 24 martie la Endo 2019, reuniunea anuală a Societăţii Endocrinologice din New Orleans, în SUA.

Contraceptivele orale experimentale pentru bărbaţi au la bază un testosteron modificat care are acţiuni combinate ale unui hormon masculin (androgen) si progesteronului, a declarat cercetătorul studiului, Christina Wang.

„Rezultatele noastre sugereaza ca aceasta pilula, care combina doua activitati hormonale intr-unul, va scadea productia de sperma in timp ce va proteja libidoul”, a spus Wang, citat de Technology Networks.

Studiul a implicat ... citeste mai mult

acum 58 min. in Sanatate, Vizualizari: 17 , Sursa: Adevarul in