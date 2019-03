Pe toti ne doare spatele. Toti fugim de operatii. Sunt situatii in care nu se poate fara, sunt situatii in care se poate. Joi o sa aflati la Antena3.ro LIVE ce inseamna de fapt osteopatia si ce putem sa rezolvam cu ea. Ce pregatire are un osteopat si...

Antena 3, 14 Noiembrie 2018