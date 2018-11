Condusul in Bucuresti este o sursa ingrozitoare de stres. Claxoane. Depasiri aiurea. Trecut pe rosu. Viteza.



Condusul in Romania inseamna sa faci 6 ore pana la Bran si dintr-o coloana imensa de masini sa iasa cate un viteaz care sa taie coloana, fara nicio asigurare.

O sa vorbim joi, la Antena3.ro LIVE, despre condusul preventiv, despre ce efect are un impact la 40 de kilometri la ora si despre cauza numarului atat de mare de victime in accidentele de circulatie, cu Titi Aur. La ora 15.00, in direct, cu Maria Coman.

