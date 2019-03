A mai murit o balena, din cauza ca a inghitit prea mult plastic. 1000 de specii de animale si plante sunt pe cale de disparitie din cauza poluarii. Consumam prea mult, aruncam prea mult si in curand - chiar in curand, in 10-20-30 de ani, in functie de resursa despre care vorbim - o sa ramanem fara apa, fara hrana, fara combustibil.

Asa ca e simplu, ori ne schimbam, ori aia e. O solutie sa poluam mai putin este sa mancam produse locale. Nu mai sunt transportate, deci nu se mai consuma atata combustibil, incurajam producatorii locali, mancam mai sanatos, deci suntem mai sanatosi. Nu e simplu insa nici cu #eatlocal. O sa vorbim joi, la Antena3.ro LIVE, cu Alina Georgiana... citeste mai mult