Vedeta Kanal D a recunoscut că nu are nimic împotriva operațiilor estetice. Mai mult, ea are una la activ: implanturi cu silicoane. Întrebată de operațiile estetice, Andreea Mantea nu a negat că are experiență în domeniu. "Sunt întru totul de...

Evenimentul Zilei, 8 Septembrie 2012