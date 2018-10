Antena Group a solicitat ANAF revocarea procedurii de licitaţie declanşate în mod eronat pe terenul de la adresa Gârlei 1D, pentru care societatea are şi doreşte să îşi exercite dreptul de preempţiune.



Preempţiunea este stipulată în Hotărârea nr. 731/2007, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007, conform căreia orice chiriaş are întâietate la cumpărarea tuturor bunurilor pentru care avea contract de închiriere valabil. În această situaţie se află societatea noastră cu imobilul Bloc Turn, de la adresa Gârlei 1B şi parte a terenului din Gârlei 1D, pentru care are legal drept de preempţiune în baza aceluiaşi... citeste mai mult