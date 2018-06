Continentul Antarctica a inceput sa se inalte foarte mult, in ultimii ani.

Cresterea inregistrata pana acum nu se traduce, din pacate, prin vesti bune. O astfel de descoperire despre Antarctica i-a facut pe oamenii de stiinta sa se ingrijoreze, iar astfel acestia au transmis un semnal de alarma.

Relieful intregului continent a inceput sa se inalte intr-un ritm mult mai accelerat decat pana acum, iar in fiecare an cresterea e tot mai mare. Desi sunt zone tinute sub atenta observatie, recent au fost colectate si mai... citeste mai mult