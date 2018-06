Cea mai căutată destinație în această vară în funcție de numărul de rezervări este Antalya, lider detașat cu șase avioane pe săptămână din Cluj Napoca, unul din Oradea și unul din Târgu Mureș, toate pline până la mijloc de iulie și apoi iar pline în perioada 20 august – 10 septembrie. Așa că de oferte Last Minute pe această destinație nu se pune problema. Locul 2 este ocupat de Egipt, o destinație care datorită climei are un sezon destul de lung, martie – noiembrie, iar tarifele în acest an au fost foarte bune de la 379 euro/pers. sejur de 7 nopți all inclusive la hotel 5* cu taxe incluse. Următoarele poziții sunt ocupate de Cipru, Grecia, litoral România și... citeste mai mult