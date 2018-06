•grupurile “Pandora” şi “Pandora Junior” ale Asociaţiei Culturale Filo-Elene “Eleftheria” au participat la Festivalul Internaţional de Folclor “Magic of the Green Island” din insula Thassos, Grecia



În perioada 17-22 iunie 2018, ansamblurile “Pandora” şi “Pandora Junior” ale Asociaţiei Culturale Filo-Elene “Eleftheria”, colaboratori ai Cercului Militar Brăila, au participat la Festivalul Internaţional de Folclor “Magic of the Green Island” din insula Thassos, Grecia.

Alături de ansambluri din Rusia, Grecia şi Argentina,”Pandora” şi “Pandora Junior” au participat în cele două seri de festival cu programe de... citeste mai mult