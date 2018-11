"În cursul acestui an, preţul final al gazelor naturale pentru consumatorii casnici a fost majorat de trei ori: la 10 ianuarie, 1 aprilie şi 1 august. Creşterile au fost între 4 şi 6%, de fiecare dată. Prin metodologiile pe care le-am aprobat am stimulat contractarea pe termen lung, lucru care exact s-a şi întâmplat la consumatorii casnici. La momentul 1 august, când am luat în calcul preţul final pentru consumatorii casnici, un preţ mediu de aproximativ de 80 de lei la gaze naturale, furnizorii de gaze naturale în regim reglementat, şi sunt aproximativ 37 - 38 în piaţă, au contractat peste 60% din necesarul lor de... citeste mai mult