Anomalie - 2D

Perioada: 8 - 14 februarie

Ora: 20,00

• Regia: Nicholas McCarthy

• Cu: Taylor Schilling, Brittany Allen, Colm Feore, Jackson Robert Scott

• Gen film: Horror, Thriller

• Rating: IM18

• Premiera in Romania: 08.02.2019

Sarah este o mama al carei fiu, Miles, da semne ingrijoratoare ca ar fi sub influenta unei forte malefice, supranaturale. Inabusindu-si instinctul matern, care-i cere sa-si protejeze fiul, in favoarea celui de detectiv, Sarah e obligata sa caute raspunsurile in propriul ei trecut, trecand printr-o serie de aventuri terifiante, in... citeste mai mult