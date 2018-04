Rata somajului a scazut usor in luna iulie la 7,43%, de la 7,44% in luna iunie, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). In perioada similara a anului trecut, rata somajului era de 6,3%.Numarul total al somerilor...

Hot News, 11 August 2010