Meteorologii au prelungit, miercuri, avertizarea de ger însoţit de ninsori şi viscol până vineri seară, la ora 20.00.

Treisprezece judeţe sunt sub Cod galben de ger, restul fiind sub Cod portocaliu, cu temperaturi care vor coborî chiar şi la - 25 de grade Celsius.

Astfel Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj-Napoca, Arad, Timiş, Bihor, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare sunt sub Cod portocaliu.

Restul judeţelor sunt sub Cod portocaliu de frig.

”În Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, gerul... citeste mai mult

