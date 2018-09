Fata de prognoza initiala, ANM anunta ca temperaturile vor fi mai ridicate decat normalul perioadei in intervalul 17 – 24 septembrie 2018. De asemenea, vremea in prima saptamana din octombrie va fi mai calda decat normalul perioadei, cu temperaturi ridicate in sud-vest si nord-vest.



Iata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani:



Vremea 10 – 17 septembrie 2018

Temperatura aerului va avea valori in general mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii in cea mai mare parte a tarii, posibil cu abateri mai mari in jumatatea de vest. Precipitatiile vor fi in general in general apropiate de normele climatologice ale intervalului,

