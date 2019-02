Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineaţa mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru 13 judeţe, valabile pe parcursul următoarelor ore.

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în judeţele Constanţa şi Tulcea se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 metri şi izolat sub 50 de metri, iar în localităţi din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 metri.

De asemenea, tot până la ora 11:00, în localităţi din judeţul Harghita...

