O femeie a fost violata de un tanar de 18 ani intr o parcare din Pascani O femeie in varsta de 31 de ani a fost violata de un tanar de 18 ani intr-o parcare din municipiul Pascani. S-a intamplat in seara de miercuri, in jurul orei 21.30, in zona Vale...

16 Decembrie 2011