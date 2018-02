ANGLIA-ȚARA GALILOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE SIX NATIONS TELEKOM SPORT 2 Meciul dintre reprezentativele de rugby ale Angliei şi Ţării Galilor, care va avea loc sâmbătă, pe Twickenham Stadium, se anunţă derbyul etapei a doua din Six Nations, ediţia 2018. ANGLIA-ȚARA GALILOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE SIX NATIONS TELEKOM SPORT 2

Va fi şi o confruntare a orgoliilor, ultima victorie a galezilor datând din 2013. De data aceasta ambele naţionale vin după ce au câştigat cu scoruri categorice în prima etapă, 46-15 pentru englezi în confruntarea cu italienii, respectiv 34-7 pentru Ţara...