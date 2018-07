In noaptea de Revelion, ea a fost fotografiata de paparazzi in timp ce se saruta patimas cu un prezentator al BBC1, Toby Anstis. Acesta are 40 de ani si e o vedeta tv extrem de indragita de copii in Anglia, unde, de altfel, locuieste de ani buni si...

Ziarul de Iasi, 4 Ianuarie 2013