Harry Kane a avut şi un alt motiv de bucurie după meciul cu Southampton. Nu doar că a ajuns cel mai bun marcator european din 2017, dar a şi doborât recordul pentru cele mai multe goluri în Premier League într-un an! Atacantul celor de la Tottenham a ajuns la 38 de reuşite, devansându-l pe Alan Shearer, cel care a punctat de 36 de ori în Premier League în 1995. „A fost un an fantastic. Să fiu comparat cu jucători precum Messi şi Shearer e extraordinar. A fost incredibil că am reuşit să termin anul cu încă o... citeste mai mult

