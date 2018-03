Ţările cu un Produs Intern Brut pe cap de locuitor de peste 12.000 de dolari au un grad de educaţie financiară mult mai ridicat, iar dacă am avea mai multă educaţie financiară am trăi cu toţii mai bine, a afirmat Lucian Anghel, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti şi directorul general al BCR Banca pentru locuinţe, în conferinţa "Romanian Financial Conference".



"Eu sunt convins că, dacă am avea mai multă educaţie financiară, am trăi cu toţii mai bine. Statistic s-a dovedit acest lucru. Există un studiu făcut de S&P la nivelul Uniunii Europene şi se pun nişte întrebări simple, gen cum se... citeste mai mult