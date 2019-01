Actriţa americană Angelina Jolie va interpreta rolul principal într-un nou thriller, intitulat "Those Who Wish Me Dead", ce va fi regizat de cineastul Taylor Sheridan pe baza unui scenariu propriu, informează site-ul revistei Variety.

Filmul va fi produs de Bron Studios şi Film Rites, iar compania Creative Wealth Media va finanţa proiectul.

Taylor Sheridan va scrie scenariul acestui lungmetraj pe baza romanului omonim publicat în 2014 de Michael Koryta. Acţiunea peliculei spune povestea unui adolescent de 14 ani care asistă la o crimă, primeşte o identitate falsă şi intră într-un program de... citeste mai mult