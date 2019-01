O poveste de success a unui cuplu de succes din folclorul sătmărean: Angelina și Marinel Ciorcaș.

Angelina povestește-ne despre începuturile tale în muzică.

Am început să cânt de la șase anișori în ansamblul Oșencuța din Călinești Oaș. Eu, fiind oșancă îmi plăcea mult sa țâpuresc , dar adevărul e că am și moștenit talentul de la bunicul meu care era printre cei mai buni țâpuritori de la noi din zona Oașului. Atunci era doar atât, până am ajuns la liceu unde profesorii de acolo mă tot auzeau cântând și... citeste mai mult