Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor consideră că lipsa bugetului de stat pentru acest an blochează proiectele de dezvoltare ale primăriilor, atât din judeţ, cât şi din întreaga ţară. Angelica Fădor a acuzat actuala coaliţie aflată la putere în România, PSD – ALDE, că blochează investiţiile pentru acest an. Ea a atras atenţia că este pentru al treilea an consecutiv în care PSD şi ALDE nu fac nimic pentru dezvoltarea ţării. „Nici până în momentul de faţă Guvernul PSD – ALDE nu a elaborat bugetul de stat pentru anul 2019. Având în vedere că suntem la finalul lunii... citeste mai mult