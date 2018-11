Angela Merkel a amenințat că nu mai face summit Brexit dacă negocierile nu se încheie în 48 de ore.

Cancelarul Germaniei a transmis prin diplomații săi de la Bruxelles că nu este dispusă să negocieze duminică, atunci când liderii UE și Theresa May se întâlnesc. Acum, May și Juncker trebuie să cadă de acord asupra formei finale a declarației politice la finalul întâlnirii de miercuri, pentru a fi gata de publicare joi dimineața. Documentul decide viitorul relației dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Cele două părți deja sunt de acord cu acordul de retragere care are 585 de pagini.

