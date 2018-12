„Pe Annegret Kramp-Karrenbauer am intalnit-o pentru prima data in urma cu 10 luni, intr-o alta vizita de lucru la CDU, partenerii si colegii nostri din cadrul Partidului Popular European. La vremea aceea era Secretar General al CDU, astazi a fost aleasa presedintele partidului. Annegret Kramp-Karrenbauer a intrunit 517 voturi. Contracandidatul sau, Friedrich Merz, a obtinut 482 de voturi. O competitie frumoasa, incheiata cu mult fair play. La final am avut parte de un discurs de despartire, din partea Angelei Merkel, aplaudat timp de 10 minute în picioare“, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

PNL şi CDU fac parte din familia popularilor europeni (PPE).

Politica