Angel Di Maria se află în vizorul lui Napoli. Carlo Ancelotti, antrenorul italienilor, îl vrea cu orice preţ pe fotbalistul aflat sub contract cu PSG, anunţă site-ul Football Italia.

Angel Di Maria este nemulţumit de situaţia sa din Franţa, unde nu mai este titular. Parizienii contează pe alţi trei fotbalişti în atac, Neymar, Cavani şi Mbappe, iar argentinianul este o variantă de rezervă. În vârstă de 30 de ani, Di Maria mai are contract cu francezii până în 2019, dar clubul pare dispus să-l lase să plece. Are multe variante pe acel post şi, spre deosebire de sezonul trecut,... citeste mai mult

acum 11 min. in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: Pro Sport in