Angajatorii care incadreazã in muncã, pe duratã nedeterminatã, absolventi ai unor institutii de invãtãmant primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o sumã in cuantum de 900 lei. De asemenea, Angajatorii care incadreazã in muncã pe duratã nedeterminatã absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma in cuantum de 900 lei, pe o perioadã de 18 luni. Nu beneficiazã de aceastã subventie angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in... citeste mai mult