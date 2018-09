Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc bani

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a absolventilor prin subventionarea locurilor de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj

Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2.250 lei.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma in cuantum de... citeste mai mult

