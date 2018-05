Angajatorii ar putea plati DIN NOU CAS pentru salariati. Ce se intampla cu pensiile romanilor Conform programului legislativ al Guvernului, angajatorii ar putea sa datoreze statului o parte a contributiei la pensii (CAS).

In programul legislativ al Executivului pentru anul 2018, este prezent un document in care se arata faptul ca angajatorii ar putea fi nevoiti sa achite din nou o parte a CAS pentru salariatii lor. In document se face referire la o "contributie angajator egala cu a angajatului si dedusa din impozitul pe profit in functie de marimea companiei (50, 25, zece angajati)”. Pana... citeste mai mult

