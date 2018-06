Angajaţii uzinei care fabrică monoposturile de Formula 1 McLaren sunt furioşi pe conducere după ce au primit drept bonus batoane Freddo de ciocolată, de 25 de pence (1,35 lei).

"Lucrăm toate orele zilei, transpirăm sânge şi ei ne dau batoane Freddo de 25 de pence. Managementul le dă supervizorilor, să le împartă angajaţilor. Strict câte una de de persoană. Primim Freddo când un pachet (n.r. - de piese) este produs într-un timp scurt. De exemplu, am avut două săptămâni să producem piesele pentru din luna mai, din Spania. Am lucrat 24 de ore pe zi, şapte zile din şapte şi am terminat la timp. Aşa că... citeste mai mult

