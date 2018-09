Angajaţii din Penitenciarul Botosani protesteaza vineri, începând cu ora 12:00, în faţa Penitenciarului, iar pe 3 octombrie miting in fata Ministerului Justitiei. Intre timp campania mass-media continua, continua si plangerile penale si administrative.



" Până când revendicările nu vor fi soluţionate nu ne oprim." au transmis reprezentanţii Sindicatului Novo Legis.



Pe lista de revendicari sunt incluse:



1. conditii de lucru mai bune – ministrul Justitiei a promis acum 1 an standarde privind conditiile de lucru in penitenciare si un plan multianual de investitii, dar nu s-a tinut de... citeste mai mult

