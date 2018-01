Angajaţii Atos IT Solutions and Services, subsidiara locală a grupului francez cu acelaşi nume, unul dintre cei mai mari integratori de soluţii IT din Europa, au acceptat noua ofertă făcută de companie în privinţa contractului colectiv de muncă astfel că au anulat planurile de a intra în grevă.

“Am acceptat noua ofertă iar greva a fost anulată”, a declarat pentru ZF Iancu Florentin, preşedintele Sindicatului IT din Timişoara, organizaţie care are ca membri aproximativ 1.400 de angajaţi ai Atos din Timişoara, Bucureşti şi Braşov.



citeste mai mult