Angajatele coaforului din Dambovita unde o femeie a fost ucisa au fost amenintate de un barbat

Femeie din Brasov, ucisa de iubit in scara blocului O femeie din Brasov, mama a patru copii, a fost ucisa de catre iubit in scara blocului in care locuia. Dupa crima, faptasul i-a furat victimei bijuteriile si a incercat sa fuga. Social Barbatul...

9am, 27 Octombrie 2016