Angajat sau intreprinzator? Cine isi petrece toata viata ca angajat, va tinde sa gandeasca in orice situatie ca un angajat. Angajatul nu se intreaba de unde vin banii pentru plata salariului sau lunar. Si nici nu prea are habar cand trebuie platite impozitele, chiria spatiului sau rata imprumutului facut de firma la banca. Este dificil pentru el sa priveasca imaginea de ansamblu a functionarii firmei, in timp ce intreprinzatorul exact asta face: priveste permanent imaginea de ansamblu si cauta solutii ca firma sa ramana pe picioare si chiar sa se dezvolte.

