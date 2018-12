• la sfârşit de an, Spitalul Judeţean Brăila şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au scos la concurs peste 50 de posturi la nivelul judeţului Brăila, potrivit site-ului posturi.gov.ro • concursurile se vor susţine în 2019 • Protecţia Copilului Brăila are 23 de funcţii vacante, după ce a fost înfiinţat un centru pentru persoane adulte cu handicap la Racoviţa, în timp ce Spitalul Judeţean are 33 de posturi disponibile, vacantate în timpul acestui an



Peste 50 de posturi au fost scoase la... citeste mai mult

acum 22 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: Obiectiv Braila in