Angajam operatori vanzari

Daca esti o persoana sociabila,interactionezi usor cu persoanele din jurul tau,iti place sa vorbesti la telefon si esti un bun ascultator,te asteptam in echipa noastra.

Cerinte: -abilitati de comunicare

-cu sau fara experienta in acest domeniu

-capacitate de a invata sau acumula noi informatii

-abilitati de a identifica nevoile clientiilor

Responsabilitati:-munca ta consta in a suna clientii companiei si a vinde/promova produsele noaste proprii.

Ofer:salar fix plus tichete de masa

plata la vanzare

bonus

contract de munca

Persoanele interesate ma pot contacta la nr de... citeste mai mult