Angajam mecanic utilaj pentru buldoexcavator Terex, cu calificare si posesor permis cat C sau F.

Salariu 1800 lei net+tichete de masa (in valoare de 200 lei)+decontarea transportului.

Lucrari in Constanta si imprejurimi.

Tel contact 0722162990, 076027045.

citeste mai mult